La protesta: "Negato un diritto di legge per regolarizzare un passo carrabile"

Recita la protesta

Per conto di altri tre comproprietari di un immobile di Pisignano in via Sacco vorrei rendere pubblico un assurdo comportamento del Comune di Cervia di fronte ad una richiesta di regolarizzazione di un passo carraio esistente nella nostra abitazione. L'istanza, inviata in data 28 settembre 2020 al settore competente, richiedeva la regolarizzazione del passo carraio ai sensi del DPR 495/92 art.46,c.4 che prevede la deroga all'arretramento del cancello e all'automazione dello stesso se insistente su strada a traffico estremamente limitato.

La richiesta, corredata di tutta la documentazione occorrente poneva contemporaneamente in capo alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di ottemperare entro 30 giorni, come dettato dalla legge 241/90, con un provvedimento espresso di accettazione o diniego motivato alla istanza. Invece dopo 60 giorni (un'eternità), ci è stato richiesto un'integrazione alla pratica ai sensi dell'art.72 del REC, reso nel frattempo inefficace dalla deliberazione del consiglio comunale n.45 del 16/7/2020 e soprattutto irricevibile stante la vigenza del DPR 495/92 art.46,c.4,norma sovraordinata allo stesso REC. A seguito delle lagnanze presentate anche al Sindaco per i diritti negati, abbiamo ricevuto solo risposte non incentrate sull'oggetto dell'istanza e cioè il contenuto del DPR più volte citato, senza ottenere giustificazione alcuna circa la mancata applicazione della normativa vigente a favore di un Regolamento tuttora inapplicabile che ci ha anche procurato un notevole danno economico. Concludo, constatando che ancora una volta il cittadino esce inascoltato e sconfitto.

Enrico Casadei