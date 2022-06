"Quando arriva il weekend a Tagliata il bancomat smette di funzionare"

Un unico bancomat e quasi sempre fuori servizio. E’ un problema non secondario nella frazione di Tagliata che, malgrado la vocazione turistica, continua a denunciare imbarazzanti disservizi. L’ultimo, in ordine di tempo, legato all’erogatore di banconote della Cassa di Risparmio di Ravenna di via Gemelli (l’unico installato nella frazione) che, ormai da cinque giorni, non funziona. Un problema, probabilmente, di natura tecnica che si salda, però, con quelli più volte segnalati da residenti e turisti della frazione che, specie nei fine settimana - a causa di un plafond evidentemente troppo basso - restano puntualmente senza contanti. La criticità è stata più volte segnalata all’istituto di credito (anche la locale Pro Loco ha provato a chiedere spiegazioni), ma, ad oggi, la situazione resta quella di sempre, ovvero l’erogatore funziona fino a venerdì ma, durante il weekend - quando la località si riempie di turisti - resta puntualmente senza banconote.

Un gruppo di residenti e operatori turistici di Tagliata