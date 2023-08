Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore: "Dopo il quinto sollecito, Hera continua a non raccogliere le ramaglie che erano da raccogliere in Via Zannoni 5 a Faenza, come da appuntamento, il 25 luglio; appuntamento datomi circa un mese prima; quindi queste ramaglie sono 'in ballo' da due mesi! Situazione scandalosa!"

Fabio Villa