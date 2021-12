Riapre il parcheggio di via Cura: "Sarà tutto automatizzato e cashless"

Rinnovato e interamente automatizzato, riapre sabato il parcheggio a pagamento di via Cura. L'area sarà aperta 24 ore al giorno, sia feriali che festivi. La tariffa giornaliera a consumo è di 1,20 euro all'ora dalle 7 alle 20, mentre quella notturna è di 0,25 euro all'ora. Sarà il primo parcheggio 100% cashless di Ravenna, infatti l'accesso avviene tramite prelievo del ticket che dovrà essere conservato per il pagamento della sosta alla cassa automatica che non accetterà contanti e quindi il pagamento sarà possibile solo con bancomat e carte di credito. Saranno anche previsti abbonamenti semestrali ed annuali con o senza riserva del posto.