Rifiuti a Marina Romea: "E' questa la qualità dell'accoglienza turistica ravennate?"

Scrive Licia: "Nonostante le numerose segnalazioni ad Hera, perdurano il degrado e la sporcizia dovuti all'accumulo di rifiuti in via delle Acacie, angolo piazza Torino.....e siamo in piena stagione balneare. In un anno dall'avvio del porta a porta il problema rifiuti qui non è stato ancora risolto! Ormai la via si presenta come una sorta di discarica a cielo aperto."