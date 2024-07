Rifiuti abbandonati nello stradello Augusto Bartolotti, la segnalazione di un cittadino

Gallery



Scrive Dario: "Ho segnalato più volte a Hera, 6/6 10/7 e 16/7 tramite app "Rifiutologo" la presenza di rifiuti abbandonati a fianco del vialetto di collegamento fra la Circonvallazione San Gaetanino e Via Pietro Traversari (stradello Augusto Bartolotti). Alla prima Hera non ha risposto, alla seconda hanno risposto che la richiesta era stata gestita dai loro operatori in data 12/7 (non vero) e alla terza hanno finalmente risposto che la richiesta non rientra fra i servizi ambientali svolti dal Gruppo Hera, senza peraltro indicare a chi spetterebbero tali servizi. Ora chiedo a voi di interessarvi per ripulire questa piccola "zona franca" posta a fianco di uno dei principali accessi pedonali al centro di Ravenna, visto che collega un paio di parcheggi al centro."