Rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti: "Paghiamo le tasse, ma le autorità non ci danno un servizio"

Pubblichiamo foto e segnalazione di un nostro lettore: "Questa è l'immagine quotidiana che noi residenti a Savio di Ravenna, in viale Stazione, abbiamo quotidianamente. Da aggiungere il cattivo odore e il richiamo di animali. L'inciviltà è in continuo aumento ed Hera, come dimostrano le immagini, non si impegna nel suo lavoro. Abbiamo scritto al Comune che intervenga lui nel far spostare i cassonetti, e come risposta ci ha detto che è competenza di Hera. Abbiamo chiamato Hera per far spostare i cassonetti, e come risposta: è competenza del Comune. Vorrei chiedere perché noi cittadini siamo obbligati a pagare le tasse e la tari, mentre le autorità competenti non sono obbligate a darci un servizio?".

Luca