Via dei Ciliegi, 3 · Madonna dell'albero

Via dei Ciliegi di fronte al condominio Acer numero 3/4 dove ci sono i cassonetti raccolta carta, plastica ecc. degrado segnalato a Hera più volte, ma i mobili sono ancora lì da maggio. In questa via vengono anche da altre strade vicine a portare rifiuti e altro.

Loretta