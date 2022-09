Rifiuti, cassonetti strapieni in centro: "Interventi non effettuati o malamente programmati"

Segnalo nuovamente (dopo le mie 6 telefonate al numero verde 800.999.500 dal 29 agosto al 27 settembre) che la situazione di criticità non é ancora stata completamente risolta. Con la prima telefonata lamentavo che i due contenitori dell'organico erano stati rimossi nel punto ecologico di fronte al civico 67 di Viale Baracca e che il cassonetto della plastica aveva il coperchio irrimediabilmente rotto.

Da allora ad oggi é stato rimesso soltanto un contenitore per organico, che però risulta insufficiente (vedi prima e seconda foto allegata), mentre si attende ancora il secondo e il ripristino del coperchio del cassonetto per la plastica. Nel frattempo la situazione di fronte ai civici 5 e 7 sempre di viale Baracca risulta ben descritta dalle foto: immondizia che deborda in modo impressionante per interventi non effettuati o malamente programmati. Si invita pertanto a provvedere con cortese sollecitudine a risolvere il problema, mentre resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Massimo Girgenti