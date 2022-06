Gallery



Riceviamo la segnalazione di Ermes sui rifiuti abbandonati in via Girolamo Rossi a Ravenna. "Ho una domanda: quanti giorni ci vogliono perché nasca una colonia di ratti? Da dieci giorni questa discarica a cielo aperto viene alimentata senza che Hera se ne curi. Forse hanno aspettato per intervenire anche per deratizzare?"