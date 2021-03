L'area dell'ex cinema Astoria in via Trieste è un porcilaio. Giovedì mattina ho scattato queste foto alle 8.45 dopo essere andato sul posto in quanto erano state segnalate due biciclette. C'è materiale di ogni genere, da un frigorifero alle bombole del gas, escrementi ovunque e spazzatura di ogni tipo, sacchi pieni di immondizia usati come wc.

