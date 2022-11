"Rifiuti non raccolti"

Gallery





In data 5 e 11 novembre 2022 ho segnalato telefonicamente alla Centrale operativa della Polizia Municipale che all'esterno della recinzione paravento del Bagno Chicco Beach di Punta Marina era presente un bidone dell'immondizia strapieno e chiedevo che venisse richiesto all'organo competente lo svuotamento onde evitare che il vento o eventuali mareggiate disperdessero i rifiuti. Ieri 20 novembre sono ritornata sul posto e purtroppo ho riscontrato che il mio impegno di cittadina con ancora un po' di senso civico non era servito a nulla in quanto il bidone non è stato svuotato, si è rovesciato con i rifiuti sparsi attorno. Gradirei sapere se la Polizia Municipale ha richiesto il servizio all'ente preposto e perché l'ente preposto non ha provveduto ad eseguirlo.

Manuela