Lido di Classe, "riserva naturale integrale con plastica"

"Scrivo relativamente all'ultimo tratto di spiaggia libera di lido di classe, al momento non accessibile ai bagnanti in quanto riserva marina integrale. Tale tratto è disseminato di rifiuti plastici di ogni genere, alcuni dei quali di dimensioni rilevanti, come per esempio nella foto che invio allegata. Mi domando come l'organo istituzionale che presiede la protezione di tale area non ritenga che l'integrità della stessa non debba necessariamente passare anche da una bonifica da tali oggetti per le ovvie ragioni ecologiche oltre a quelle estetiche. O forse aspettano che gli stessi ritornino al mare?" si domanda Luana