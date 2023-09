"Ritardi e cancellazioni continue sulla linea ferroviaria, una vergogna infinita"

Vi scrivo per evidenziare come sia vergognosa la gestione di una linea ferroviaria importante come la Ferrara - Ravenna dove ormai da settimane i ritardi e le cancellazioni si verificano più di una volta al giorno. Stamani tutti i passeggeri del treno 17603 partito da Ferrara alle 05:45 sono stati fatti scendere a Mezzano, con un ritardo di oltre mezz'ora cancellando il treno 17603 per motivi di ritardi e non di problemi al treno o alla linea. Tutti i pendolari e viaggiatori sono dovuti risalire sul treno successivo in direzione Ravenna arrivando con un'ora di ritardo con tutte le problematiche connesse.

In diverse occasioni inoltre i treni passeggeri rimangono fermi nelle stazioni intermedie (Mezzano, Alfonsine, Argenta), accumulando ritardi che poi si ripercuotono e si aggravano per l'intera giornata, per far transitare dei treni merce. Questo è vergognoso ed irrispettoso nei confronti di passeggeri e pendolari che pagano un servizio per incorrere poi solamente in problematiche di ogni tipo. Persino i capitreno sono ormai rassegnati ad un peggioramento continuo ed inesorabile del servizio che però ogni anno costa sempre di più. Altro che innovazione, i treni andavano molto meglio venti anni fa, parola di un pendolare che ha visto questa bella devoluzione ventennale.

Carlo