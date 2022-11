Russi, dopo 40 anni si ritrovano i 'ragazzi' delle scuole medie

Cena dopo 40 anni per tutti i componenti della classe delle medie di Russi sezione A: ma lo spirito pare non essere cambiato dal lontano 1984, anno dell’esame terza media in cui le loro strade per vari motivi di studio, lavoro e vita sia sono divise. Del gruppo della ex classe 3^ A ritrovatosi venerdì 11 novembre hanno risposto all’appello e li elenchiamo come andava ai loro tempi per cognome e poi il nome: Allegri Gianandrea, Bucci Domenico, Casadei Stefano, Castagnoli Giampaolo, Farolfi Davide, Giorgi Matteo, Masetti Romina, Mazzarra Federica, Mazzoni Daniele, Mazzotti Stefano, Minardi Laura, Porrisini Silvia, Pirotti Davide, Scardovi Sabrina, Sgalaberna Sabrina, Turchetti Chiara, Venturi Andrea, Vicchi Corrado.