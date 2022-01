Abbandono di rifiuti a San Zaccaria, la segnalazione di un cittadino: "Va avanti da mesi"

San Zaccaria via Del Sale angolo via Dismano · Ravenna

San Zaccaria via Del Sale angolo via Dismano · Ravenna

Scrive Marcello nella sua segnalazione: "Buongiorno. Segnalo una situazione di protratto degrado del territorio, relativa alla postazione dei cassonetti per i rifiuti di via Del Sale a San Zaccaria. Da mesi si ripete quotidianamente la processione notturna di imprecisati soggetti che lasciano fuori dai cassonetti grandi quantità di rifiuti abusivi di ogni genere. Al degrado estetico si sommano le precarie condizioni di igiene, il fetore, i ratti ed altri animali che si aggirano in cerca di cibo, con ulteriore rilascio di feci, urina eccetera. Gli animali inoltre rompono i sacchi e spargono rifiuti organici a distanza. Alcuni cittadini hanno fatto nel tempo segnalazioni, ad esempio al Comando di Polizia Municipale, Hera, oppure tramite l’App Rifiutologo, chiedendo tutela, interventi, videocamere… Le foto che allego sono di oggi, ma da molti mesi ormai questa è la normalità quotidiana, anzi spesso la quantità di rifiuti abusivi è assai maggiore. Tutto questo in bella vista nel parcheggio a 100 metri dalle scuole elementari e dalla farmacia, a ridosso di un parco pubblico, del Parco della Rimembranza, della banca, di un bar, e nei pressi di abitazioni civili"