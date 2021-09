Scomparso il micio Mozart, il proprietario disperato: “Aiutatemi a riportarlo a casa”

Domenica 12 settembre alle ore 5 di mattina Mozart è saltato fuori dalla finestra di casa che si affaccia su via Pascoli, a Faenza, e non è più tornato. In 6 anni e mezzo di vita non è mai successo. Il suo proprietario è molto preoccupato perché Mozart non è abituato a stare all’esterno, tantomeno da solo. Lo stiamo disperatamente cercando senza sosta. Il gatto ha il microchip ed è castrato e in questo momento deve essere molto impaurito. Confidiamo nella comunità di Faenza per ritrovarlo e riportarlo al sicuro a casa. Contatto: 3398441065.

Tommaso