Scuola dell'infanzia Gaudenzi, Bertolino (Ac): "Situazione precaria, l'assessorato intervenga"

A seguito delle segnalazioni da parte dei genitori riguardo alle condizioni disastrate in cui versa la scuola dell’infanzia Giorgio Gaudenzi in via Marconi ricevute a fine ottobre ci eravamo immediatamente interfacciati con l’assessorato alla scuola.

L’assessorato ci aveva prontamente risposto in data 5 novembre ragguagliandoci sulle tempistiche dei lavori ed in particolare sul “Rifacimento dei percorsi esterni dall'ingresso di via Marzabotto e cancelli” informandoci che l’intervento sarebbe stato effettuato in quelle settimane.

A distanza di un mese i genitori ci hanno nuovamente segnalato che a causa delle piogge le uscite della scuola erano nuovamente allagate ed esprimevano preoccupazione dato che si andava incontro ai mesi più duri dal punto di vista atmosferico.

Abbiamo chiesto nuovamente lumi all’assessorato che una settimana fa ci comunicava che avrebbero verificato e ci avrebbero informato. Ad oggi non abbiamo avuto più notizie pur sollecitando una risposta e abbiamo conferma dai genitori che la situazione ingressi è ancora precaria. Sollecitiamo nuovamente l’assessorato a intraprendere le iniziative necessarie per mettere in campo gli interventi necessari.

Mauro Bertolino - Coordinatore Emilia Romagna Alleanza di Centro per i territori