Sempre più rifiuti abbandonati a Ravenna

Il parcheggio adiacente al nuovo parco commerciale Teodora diventa spesso una discarica a cielo aperto a causa di chi stanzia in zona con i camper, e con il vento i rifiuti volano ovunque. Penso sia inaccettabile per un paese civile una situazione simile. E più in generale, Ravenna è una città sempre più sporca con rifiuti abbandonati ovunque e mai raccolti, se non per merito delle associazioni di volontari o di cittadini a cui sta a cuore l'ambiente. Il Comune dovrebbe sicuramente fare di più, ma il vero problema sono i cittadini incivili (un termine riduttivo a mio avviso) che continuano ad inquinare e ad abbandonare rifiuti, magari ingnorando che un rifiuto abbandonato non solo deturpa l'ambiente, ma diventa pericoloso per animali e uomo. Ecco allora che andrebbero fatti più controlli e multe severe, oltre a più sensibilizzazione sul tema rifiuti da parte di tutti: da parte della politica, sui giornali, nelle tv, nelle scuole.

Marco