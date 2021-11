Una gattina di 5 mesi si è smarrita a Ravenna nella zona dello Stadio, tra via Monte S. Michele, via Monte S. Gabriele, via Montanari e via Cassino. "Se la vedete non cercate di prenderla e contattatemi subito al numero 3382389390", dice Silvia, la padrona della gattina. I segni particolari della micia sono: occhi azzurri, mantello chiaro, tipo siamese.