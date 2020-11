Si è spento Mauro Turrini: "Ci lascia un pezzo di Riolo Terme"

Ho la voce interrotta dalle continue lacrime al solo pensare alla morte di un amico prima ancora che di uno straordinario compagno di viaggio di tante avventure: Mauro Turrini. A Riolo Terme ha rappresentato, con il suo straordinario impegno e dedizione quotidiana, un simbolo di amore per la comunità e per il prossimo (soprattuto chi soffre) davvero unico. Con la sua dipartita la città perde una pezzo della sua storia. Come comunità e come Popolo della Famiglia ci uniamo alla famiglia nel ricordare questo straordinario uomo che lascia un segno indelebile nel cuore di ognuno di noi. Come capogruppo in consiglio comunale mi attiverò, dopo i necessari e doverosi giorni di lutto e silenzio, per onorare pubblicamente in maniera adeguata Mauro e le sue opere. La città lo merita e credo che tante realtà cittadine, in primis l’amministrazione comunale, si uniranno per questo doveroso riconoscimento a un riolese che amava tanta la sua terra.

Mirko De Carli, capogruppo in consiglio comunale a Riolo Terme per il Popolo della Famiglia