Si rompe il tubo e l'acqua sgorga in strada: "Dopo due giorni ancora nessun intervento"

Pubblichiamo la segnalazione di Enrico. "Venerdì 23 luglio alle ore 18:00 ci siamo accorti che a Ravenna, in via Zanzanigola, sgorgava copiosamente acqua dall'asfalto. Abbiamo prontamente allertato Hera in merito alla rottura di un tratto pubblico di alimentazione idrica, la quale è intervenuta scrivendo sull'asfalto "Hera". Alle ore 17:00 del 24 luglio abbiamo sollecitato l'intervento, precisando che dalla falla sgorgavano presumibilmente da 2 a 4 litri d'acqua al minuto. Al nostro ultimo controllo verso le 8:00 del 25 luglio la situazione era immutata. Volendo considerare un'ipotetica fuoriuscita minima di 2 litri al minuto per il periodo osservato di 38 ore, si può calcolare una perdita di almeno 4.560 litri d'acqua. Il problema non è risolto e inoltre la stima su 38 ore potrebbe in realtà essere il doppio di quella calcolata. In questo grave periodo di siccità in cui tutti i cittadini sono chiamati a contribuire al risparmio idrico osservando restrizioni sempre più rigide, ci si chiede perché la Società di gestione delle tubazioni idriche non riesca ad intervenire prontamente per salvare migliaia di litri d'acqua. Si auspica che la festività del patrono e la domenica non siano le giustificazioni di un mancato intervento".