"Situazione di via Canale Magni disastrosa"

Da cittadino ravennate vorrei segnalare la vergognosa situazione di via Canale Magni, strada di collegamento tra la via Baiona e la zona industriale Bassette. Ogni giorno questa strada viene percorsa da migliaia di automobilisti e camionisti a zig zag a causa delle incresciose condizioni del manto stradale. Com'è possibile che da un anno vi sia questa penosa situazione senza che l'amministrazione locale non faccia nulla per rimediare? Dobbiamo aspettare un grave incidente per intervenire?? 6 mesi fa ho fatto una segnalazione al servizio di manutenzione stradale, con il risultato di una palettata di asfalto steso dopo 3 mesi (dopo 2 settimane si è subito staccato). Quando piove non si riesce più a capire dove sono le buche.

Paolo