"Società sportive avvertite tardi del rinvio delle attività nelle palestre scolastiche"

A Ravenna il caos scuola coinvolge anche le società sportive. Piovono lamentele dalle società sportive coinvolte del piano palestre delle scuole per il pochissimo preavviso dello slittamento dell’inizio delle attività nelle palestre scolastiche. Solo sabato 12 settembre, con una mail inviata a pomeriggio inoltrato, le società sportive sono state avvertite dall’ufficio sport del comune che la decorrenza del piano palestre che di solito sarebbe il 15 settembre slitterà, specificando anche che per tali locali ancora non è stato approvato il servizio comunale di pulizia. Crediamo che in questo caso, oltre alle responsabilità di questo governo, ci siano anche responsabilità dirette del Comune di Ravenna che poteva sicuramente organizzare meglio queste attività o quantomeno comunicare in tempo utile alle società lo slittamento. Comuni limitrofi a Ravenna hanno comunicato con largo anticipo questi slittamenti, permettendo inoltre alle società sportive di utilizzare gratuitamente i locali puliti e sanificati a carico del comune; mentre pare che a Ravenna saranno applicati solo degli sconti ma con l’onere di pulire e sanificare da parte delle società sportive. sanificazioni per le quali, al momento, ancora non sono state fornite indicazioni chiare su modalità e tempistiche ci riferiscono le società sportive.

Mauro Bertolino, coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori