La segnalazione: "Spiaggia di Porto Corsini rovinata dallo smog"

Scrive Luigia: "Le navi da crociera che stazionano nel porto hanno i motori accesi tutto il giorno e creano uno smog veramente inaccettabile nelle spiagge adiacenti, variabile in relazione al vento. Oggi in spiaggia non si stava. Una puzza di smog si infiltrava nei polmoni rendendo l'aria veramente irrespirabile. Abito in citta' e non esagero dicendo che la puzza che oggi si sentiva in spiaggia era di molto superiore a quella della tangenziale bolognese. Amo porto Corsini, la sua bella pineta, le sue valli.... la spiaggia immensa che invita a fare passeggiate, ma se continuano a rovinarla in questo modo penso che diventerà un posto inaccessibile. E' impensabile che si venga al mare dalla città per respirare tutto quella puzza. Non capisco come si faccia a permettere un simile degrado senza prendere prima i provvedimenti. Sicuramente i soldi muovono tutto, ma in questo caso non sono andati certo a favore dei turisti. Vorrei allegare un video con il fumo nero che viene fuori dalla nave ma purtroppo oggi non l'ho fatta"