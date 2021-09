"Studenti lasciati a piedi dall'autobus: disservizio per ragazzi e genitori"

Vorrei fare venire alla luce dei disservizi di Start Romagna che da due giorni sta mettendo a dura prova i nervi di tanti genitori di Classe che hanno i figli alla scuola media Randi. Lunedì mattina non è stata effettuata la fermata a Classe piazza, lasciando tanti ragazzi a piedi costringendo poi i genitori a provvedere. Martedì lo stesso autista perché in ritardo ha sorpassato l'autobus in orario, facendo salire circa 70 ragazzi per poi farli scendere e lasciarli in piazza dei Caduti. Morale: alcuni genitori si sono caricati i ragazzi nelle macchine, altri ragazzi invece sono arrivati alle 8.30 a scuola a piedi con zaini pesanti sulle spalle senza che Start Romagna provvedesse a nulla.

Mamma e rappresentante di classe