Tennis, Federico Bondioli sul podio in un torneo in Serbia

Il Comune di Sassuolo" si congratula con l’ atleta Bondioli Federico tesserato per lo Sporting Club ma nato e residente a Ravenna. Federico infatti nato il 16 maggio 2005, sale sul podio e trionfa al torneo 15.000$ in Serbia: è il primo successo tra i professionisti del tennis per lui e al circolo sono tutti molto orgogliosi della sua crescita. A soli 18 anni, il giocatore ravennate aveva già vinto altrettanti due titoli in doppio, ma in singolo era riuscito a spingersi solo fino in semifinale all’ITF 25.000$ di Santa Margherita di Pula a settembre 2023. Un bel traguardo per lui che ha esordito nel circuito professionistico a 17 anni e fino a dicembre scorso si era dedicato maggiormente all’attività Junior raggiungendo la posizione n.12 come best ranking mondiale e partecipando a tutti i Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open). Sotto l’attenta supervisione dei coach dello Sporting Club Sassuolo, Federico Buffagni e Francesco De Laurentiis, Federico ha seguito una serrata programmazione di tornei Itf che lo ha visto impegnato in diverse parti del mondo in questi mesi per proseguire in Italia nel circuito Challenger, diplomarsi il 5 luglio e trasferirsi subito in Serbia presso Kursumlijska Banja in un poker di 15.000$ accompagnato dal preparatore atletico Stefano Ramponi. All’esordio nel main draw conquista il suo primo titolo battendo in finale lo svizzero Carl Emil Overbeck, al terzo set per 6/3 5/7 7/6 e con questa vittoria dalla prossima settimana Federico scalerà molte posizioni della classifica ATP fino ad entrare nei primi 700 giocatori del mondo"