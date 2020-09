"Traffico insostenibile e pericoloso nelle vie del centro"

Traffico insostenibile sulle vie Pallavicini, Carducci e di fronte alla stazione. La zona dovrebbe essere il centro storico di una cittadina di medie dimensioni, invece si presenta cosi. Nessuna delle strade citate può, per il codice della strada, essere una strada a grande percorrenza, ma il flusso di traffico è compatibile solo con quel tipo di strade. Gestire la viabilità in questo modo è fuori da ogni ragionevolezza! Ci si chiede se nelle decisioni relative alla gestione del traffico si tenga conto di criteri come la vivibilità delle zone e la sicurezza di chi le frequenta. Questa è una zona frequentatissima da studenti e la preoccupazione che qualcuno possa essere investito e farsi male è enorme. Chiaramente in condizioni come questa, nel caso di incidenti non si potrà certo parlare di fatalità ma sarà chiaro che il colpevole è chi ha gestito il traffico in questo modo barbaro ed incivile. Possibile che non interessi a nessuno la sicurezza dei ragazzi e l’aria che respirano a scuola. Pazienza ignorare le ragioni dei residenti, che in quanto pochi è come se fossero inesistenti. Tra l’altro, barbaria anche questa: valutare le necessità di tutela in base alla numerosità di chi ne abbia esigenza e non in base alle ragioni effettive. E’ duro vedere gestito il centro storico in questo modo. E’ pesante tremare ad ogni sirena pensando “oddio qualcuno e’ stato investito....speriamo non sia un ragazzino”.

Un lettore