Tritto (FI): "Via Stradone, una strada insicura e indecorosa"

Da tempo evidenziamo la pericolosità in Via Stradone, quel tratto di strada verso la città nei pressi della rotonda Germania. Ormai la strada è una mulattiera, sopratutto nei pressi del ponte dello scolo Lama, una strada importante e trafficata per la presenza nel quartiere di importanti comparti abitativi e la vicinanza di scuole e strutture per anziani. E’ visibile a tutti la mancanza di sicurezza, un’assenza che mette a rischio i cittadini e danneggia ogni tipo di mezzo. Si chiede di verificare la situazione, di mettere in sicurezza l’area e ripristinare la stessa con interventi efficaci e risolutori.

Nicola Tritto, coordinatore comunale di Forza Italia