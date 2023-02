Una raccolta fondi per salvare la gattina che lotta contro un tumore al naso: "Un piccolo aiuto per Rosy"

Arriva da Serenella e anche dal Canile di Cervia una richiesta d'aiuto per Rosy: "Rosy è una simpatica gatta che, purtroppo come tanti gatti di colore bianco o chiaro, ha sviluppato un carcinoma squamocellulare, cioè un tumore al naso. Essendo ancora di piccola entità e Rosy una gatta giovane, per salvargli la vita abbiamo deciso di intervenire con elettrochemioterapia, tac, esami e degenza. Tutto ciò ha costi molto molto elevati... se lasciata così andrebbe incontro a sofferenza e morte, perchè il tumore invaderebbe il muso, causandole dolore e difficoltà a respirare e mangiare. Quindi morte. Un esempio di deturpazione nella foto del micio bianco. Vi chiediamo pertanto un aiuto economico per riuscire a sostenere le spese... ogni donazione piccola o grande è molto importante. Ringraziamo chiunque possa aiutarci....e aiutare Rosy con una donazione si può fare tramite Iban IT 83 E 08542 23600 000000141782".