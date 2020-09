Una mamma: "Abbonamenti under 14 gratis? Qui passa solo lo scuolabus"

scrive Sara:

"Sono una mamma del Forese precisamente Ghibullo, mi chiamo Sara, mia figlia maggiore quest anno inizierà la prima media, nei giorni scorsi avevo visto l'iniziativa della regione che pubblicizzava la gratuità degli abbonamenti under 14 così mi ero prestata a fare domanda, purtroppo scoprendo che siccome nel Forese non c'è la possibilità di scegliere tra autobus o scuolabus, passa solo lo scuolabus, l'iniziativa non era valida. Così mi sono apprestata a scrivere in regione per domandare come mai questa disparità ma purtroppo ho avuto una misera risposta che dice questo: 'Buongiorno, l'iniziativa “Grande” non è estesa al Servizio di trasporto scolastico di competenza dei Comuni'. Da qui mi é sorta una domanda perché pubblicizzano il falso? E così non mi sono lasciata scoraggiare e ho scritto al sindaco di Ravenna il quale deve ancora rispondermi".