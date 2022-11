Una poesia in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

IL CORAGGIO DELLE DONNE

Donne coraggiose che affrontano la vita a spada tratta in questo mondo maschilista e prepotente. Donne coraggiose sempre in prima linea nella vita nel lavoro e tra la gente. Donne coraggiose sempre sorridenti anche quando tutto va male vanno avanti stringendo i pugni e digrignando i denti. Non chiedono nulla in cambio per darti tutto questo… solo un bacio…una carezza… e tanto…tanto amore che gli riscaldi il cuore.

Maurizio Maraldi