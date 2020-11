"Urgenti le scuse ai cittadini riguardo alla scuola di Via Vicoli"

I residenti di Via Vicoli, delle vie limitrofe nonché i fruitori del parco e dell’area sgambamento cani si sono chiesti invano per tutto l’anno quando si sarebbe svolta la famosa assemblea pubblica promessa in più occasioni da parte dell'amministrazione comunale in presenza dei cittadini, per spiegare alla cittadinanza il progetto della scuola che doveva sorgere a discapito dell'area verde di via Vicoli. La speranza dei cittadini era quella di trovare in questa assemblea la risposta ai propri dubbi sollevati e sempre respinti con forza dall'amministrazione comunale relativamente alla posizione infelice e agli impatti ambientali dell'insediamento del polo scolastico nell'area verde di Via Vicoli. La promessa dell’assemblea mai mantenuta si spiega nell’annuncio del sindaco costretto a dirottare i fondi del progetto su un altro polo scolastico per carenze progettuali proprio relative alla posizione e all'impatto ambientale dell'insediamento scolastico, confermando e rafforzando tutti i dubbi della cittadinanza. Sarebbe il caso che il sindaco e la maggioranza tutta ora porgessero scuse sentite ai cittadini maltrattati in più occasioni proprio durante il confronto sulle tematiche che hanno portato allo stop del progetto.

Mauro Bertolino, coordinatore Emilia Romagna Alleanza di Centro per i territori