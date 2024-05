"Vandalizzati i manifesti elettorali del candidato alle europee di FdI Cavedagna"

In provincia di Ravenna si stanno verificando degli attacchi barbari nei manifesti del portavoce nazionale di Gioventù Nazionale, nonché candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni europee Stefano Cavedagna. Auspico che le autorità possano individuare i responsabili, e che le forze politiche possano esprimere messaggi di condanna nei confronti di questi atti che inquinano il clima della campagna elettorale, dal comune più grande come Faenza e Bagnacavallo sino ai comuni più piccoli come Sant’Agata sul Santerno.

Riccardo Vicari, Presidente provinciale di Gioventù Nazionale Ravenna