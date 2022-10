Via Sabbionara Posteriore, una cittadina: "Sta sprofondando, ma nessuno ci ascolta"

Buongiorno vorrei segnalare quanto sta succedendo a Ravenna nella via dove abito, Via Sabbionara Posteriore e in Via Don Minzoni. Sono anni che segnaliamo che la strada ha dei problemi e sta sprofondando, ogni tanto si aprono delle vere e proprie voragini intervengono in quel punto e stop. Inoltre più di una volta abbiamo segnalato che davanti al civico 60 si è creata una serie di dossi (probabilmente per qualche radice) e ho visto più di un motore rischiare di cadere, ma nessuno interviene, aspettiamo il disastro… però in tutta risposta questa mattina ci hanno fatto le righe per i parcheggi.

Mi chiedo se ci prendono in giro? Inoltre trovo veramente assurdo che vengano sprecati così i soldi pubblici. Allego alcune foto soprattutto per evidenziare la pericolosità delle cunette che si sono create e dei buchi. Vi scrivo nella speranza che qualcuno ci ascolti.

Germana G.