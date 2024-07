"Via Viazza di Sopra: discarica a cielo aperto?"

Gallery















Scrivo per segnalare che il problema di rifiuti abbandonati in via Viazza di Sopra nel tratto che costeggia la ferrovia è sempre più urgente, ho già fatto numerose segnalazioni sull'app Comuni-chiamo Ravenna (l'ultima delle quali protocollata al n° #ABF45). Quello che mi fa sentire davvero preso in giro è ricevere la risposta che le mie segnalazioni sono state chiuse perché già risolte nel maggio 2024... giudicate voi dalle foto scattate, e vi assicuro che i sacchi dei rifiuti sono sempre gli stessi, io mi sono limitato a tirarli fuori dalla vegetazione, ormai erano cresciuta sopra ed intorno. L'intervento di raccolta mi pare urgente, in quanto i sacchi si sono strappati ed i rifiuti si stanno spargendo ovunque... Ma con che coraggio ci rispondono che hanno già risolto? Di chi è la firma sul rapporto di lavoro? Scusate lo sfogo, ma abito poco distante, amo questa campagna e vederla preda degli incivili che buttano rifiuti a lato strada mi fa imbestialire...

Alessandro