Via Viazza di Sotto · Fornace Zarattini

Pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice: Da mesi percorrendo via Viazza di sotto, a Villanova di Ravenna, mi imbatto in sacchi di rifiuti abbandonati lungo la strada. Come si può essere così incivili?!

Elga