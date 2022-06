"Viaggia con Wallace" arriva anche in Romagna

L’Italia dispone di un patrimonio unico in tal senso, fatto di migliaia di borghi, paesini, località, ognuno con una sua storia sconosciuta, con le sue tradizioni che spesso non superano i confini locali, ma importantissime per conservare questo patrimonio culturale immenso. Giuseppe Campochiaro, Travel Blogger/Videomaker racconta così i suoi viaggi con un Format da lui ideato “Borghi da Raccontare”, sotto lo pseudonimo di Wallace (“perché come nel film “Braveheart“ ha lottato per la propria libertà, ci sottolinea). Sarà il 20 e il 21 Giugno a registrare con le sue telecamere i borghi di Brisighella e San Leo, accompagnato dalle rispettive Pro loco, fulcro importate per poter conoscere al meglio le bellezze dei luoghi.