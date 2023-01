Vitali (PdF): "Troppi furti nella periferia di Faenza, serve più controllo"

Intervengo in merito al problema sicurezza nelle zone del forese faentino. Abbiamo ricevuto negli ultimi giorni diverse segnalazioni di furti e tentativi di furti avvenuti alla periferia di Faenza, nello specifico Basiago e Pieve Corleto. Non solo in orari notturni, ma anche nel pomeriggio, uno scenario che non è da sottovalutare. Comprendiamo che le zone di campagna sono più difficili da controllare a differenza del centro storico, in cui l'installazione di telecamere funge da deterrente alla criminalità. Come Popolo della Famiglia Faenza chiediamo una maggiore attenzione alle forze dell'ordine nel controllo delle aree periferiche, troppo lasciate a loro stesse. I cittadini infatti evidenziano come, a seguito delle chiamate effettuate alla Polizia, non vi sia stato poi una fattiva riposta di presenza di pattuglie a controllo dei quartieri.

Alessandro Vitali, dirigente dell Popolo della Famiglia a Faenza