Regata del Conero, vittoria per Futura nella categoria Vele Bianche Classe II

Nella splendida cornice del Conero, nello specchio d'acqua tra il Passetto e gli scogli de "Le due sorelle", si è conclusa la 24esima edizione della Regata del Conero. L'equipaggio della ravennate All Sailing 2.0 con l'imbarcazione Futura, un Sun Fast 43 dell'armatrice Vanessa Giannelli, capitanata dallo skipper Riccardo Ciccone, timonata da Roberto Palmarini con un equipaggio eterogeneo formato da Massimiliano Berdondini, Marco Penazzi, Roberto Michelacci e Giovanni Rodolico con special guest Rossella Zambrini si è districata tra le deboli brezze che hanno caratterizzato questa giornata. Il percorso questa volta ha visto prevalere più andature al lasco e gran lasco che hanno tenuto con il fiato sospeso anche il numero pubblico accorso e spettatore dal belvedere Virna Lisi. Tra le oltre 150 imbarcazioni partecipanti Futura si è classificata prima nella categoria "Vele Bianche, Classe II". In questo primo evento dei 4 che vedranno impegnato l'equipaggio di All Sailing 2.0, si è colta l'occasione per mettere a punto tecniche e strategie che si auspica torneranno utili nelle prossime regate, nello specifico la "Go to Barcolana", "55esima Barcolana" e "Veleziana XVI edizione". È da sottolineare la splendida e meticolosa organizzazione della Regata del Conero che con in supporto di tutte le forze in campo e dell'ospitalità della Marina Dorica, hanno reso questo evento un appuntamento imperdibile per le regate collegate al circuito della Barcolana. Per la cronaca la Regata del Conero 2023 è stata vinta da Anywave Safilens di Alberto Leghissa con Frers 65. A noi non resta che augurare "buon vento" a tutti e appuntamento alle prossime regate.