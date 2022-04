Sei ciclo-giornalisti da tutta Europa raccontano la Granfondo Via del Sale

Nel weekend dall'8 al 10 aprile, a Cervia, si tiene il primo appuntamento 2022 con i Cycling Press Trip promossi da Apt Servizi Emilia-Romagna e Consorzio Terrabici nell’ambito del progetto di marketing e comunicazione che promuove sui mercati esteri il cicloturismo in Emilia Romagna. In occasione dell’edizione 2022 della Granfondo Via del Sale sono stati invitati 6 giornalisti specializzati da Germania, Slovenia, Polonia, Belgio e Olanda coinvolti in un ricco programma di appuntamenti: due bike tour guidati nell’entroterra romagnolo su percorsi Via Romagna e Vie di Dante, una conferenza stampa con gli organizzatori delle granfondo romagnole e il clou domenica 10 con la partecipazione alla corsa di Cervia che quest’anno celebra i suoi 25 anni.

Dal Belgio viene il giornalista Erwin De Clercq a rappresentare il celebre periodico specializzato Grinta, dall’Olanda Peter De Groot inviato del magazine Fiets , dalla Slovenia Miha Hocevar, reporter del settimanale Polet e del quotidiano Delo, Katarina Slezak in rappresentanza del periodico polacco Magazyn Bike e dalla Germania i giornalisti e cycling blogger Miriam e Michael Jupe di RadSport RennRad. Gli ospiti parteciperanno a una ricca “schedule” di appuntamenti che culmineranno con la partecipazione “in griglia” dei giornalisti all’ edizione 2022 della corsa di Cervia che vedrà alla partenza delle 8 di mattina sul lungomare oltre 3.000 ciclisti sue due impegnativi percorsi che superano i 100km con oltre 1000 metri di dislivello.