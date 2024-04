Finisce l'avventura in Honduras per Selen: è la prima eliminata dell’Isola dei Famosi

Finisce subito l'avventura di Luce Caponegro, più nota come Selen, all’Isola dei Famosi. Ieri sera, nel corso della terza puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria, l'ex attrice porno ravennate è stata infatti eliminata. Come riferisce Today, prima del verdetto, tutti i 'naufraghi' nominati (oltre a Selen anche Peppe, Khady e Samuel) hanno fatto un appello per farsi salvare. La ravennate in particolare ha detto: “Sarò molto onesta e sincera. Io nella vita ho affrontate tante prove e sono finita tante volte con il cu*o per terra, ho bisogno dei soldi che guadagno qui all’Isola per guadagnarmi la mia libertà”.

Alla fine a dover lasciare definitivamente il programma è proprio Luce, con solo il 14% di preferenze. “Perché il pubblico non ti ha salvato?", chiede Luxuria. “Perché io sono fuori dallo showbiz da molto tempo, però sono nell’accettazione. Troverò un altro modo: io lo so”. Matilde Brandi in lacrime: “Lei è stupenda, è una donna fantastica, è una perdita per tutti quanti, era nata un’amicizia”.