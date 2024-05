Tra sfilate, prove di abilità e solidarietà ripartono le selezioni di Miss Mamma

Una festa della mamma in compagnia delle miss. Domenica 12 maggio, con inizio alle ore 16.30, nell'area eventi del Caffè Farini a San Pietro in Vincoli, è n programma una selezione valida per la 31esima edizione del concorso nazionale Miss Mamma Italiana, produzione esclusiva della società Te.Ma spettacoli di Paolo Teti.

Protagoniste, dunque, saranno proprio le mamme, che si misureranno con la loro sfilata con abiti eleganti in passerella, ma non solo. Le candidate sono attese anche da una prova di abilità che spazia dal canto, al ballo, alla recitazione. Unico requisito per partecipare è quello di essere mamma e la partecipazione al concorso è gratuita.

Miss Mamma Italiana, sostiene l'associazione nazionale Onlus Arianne Endometriosi, che combatte una patologia, l'endometriosi appunto, che in Italia colpisce più di quattro milioni di donne. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà al coperto. Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria di Miss Mamma Italiana, al numero 0541.344300 (in orario d'ufficio).