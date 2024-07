Tra bellezza, moda e inclusione sfilano le 'Miss Curvyssima'

Promuovere un messaggio di accettazione e autodeterminazione, attraverso una giornata dedicata alla bellezza e al divertimento. A Lido di Classe, al locale l'Essenziale, è andata in scena una serata evento di "Miss Curvyssima" che ha visto la presenza della detentrice della fascia, Annika Cannella e ha assegnato altri riconoscimenti alle partecipanti.

Sabrina Bertona si è aggiudicata il titolo di "Miss L'Essenziale", premiata per la sua bellezza ma anche carisma e presenza scenica. Ilaria Montecroci e Carmen Natalia Dos Anjos hanno conquistato la giuria come "Miss Moda", mentre Giovanna Di Modugno è stata celebrata con il titolo di "Miss Femme Fatale". L'evento ha anche messo in luce altre concorrenti curvy: Giada Barbieri e Miriam Santoriello, vincitrici del titolo di "Miss Piadineria da Nino", Chiara Decolori come "Miss Griffe d'autore" e Antonella Reale come "Miss LR Health & Beauty".

Questa selezione di "Miss Curvyssima", spiegano gli organizzatori, non solo ha celebrato la bellezza in tutte le sue forme, ma ha anche enfatizzato l'importanza di un settore moda più inclusivo e rappresentativo, con l'obiettivo di aprire nuove porte per le donne curvy nel mondo fashion.