Sette blogger raccontano Milano Marittima tra spiaggia, divertimento e sostenibilità

Parte giovedì il blog tour su Milano Marittima. 6 hotel, 20 esperienze, 6 blog coinvolti e 7 blogger: Anna Maria di “in giro per l’Italia”, Annalisa di “Out of Office di Annalia”, Giorgia di “la valigia di Pimpi”, Giulia di “Una mamma per guida”, Sara e Lorenzo di “The travelization” e Valentina di “Travelling with Valentina”. Il blog tour #vivimilanomarittima è giunto al via. Dal 10 giugno per 3 giorni 7 local travel blogger racconteranno secondo la propria esperienza Milano Marittima e il territorio del cervese. I protagonisti del tour saranno impegnati in attività diverse nei luoghi più suggestivi del territorio nonché punti di forza di Milano Marittima e dintorni: la spiaggia e il verde, il benessere termale e il relax, il divertimento e lo sport, la tradizione e il gusto, il turismo all’insegna della sostenibilità, la tradizione e qualità della vita. Non mancherà l’attenzione ad accoglienza, sicurezza, mobilità sostenibile e alternativa.

Parole chiave del progetto, sono: Creatività, Local, Esperienze, Progettualità, Narrazione, Accoglienza e Opportunità. Esperienze e racconti saranno documentati sulle pagine social. Il progetto di promozione del territorio e del turismo di prossimità in collaborazione con i local blogger nasce dal bisogno, sempre maggiore di collegamento e sinergia tra i diversi attori che concorrono allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione della destinazione e del prodotto turistico.

Alessandra Cellini, consigliere di Proloco Milano Marittima, albergatrice da qualche anno e bagnina da sempre, racconta: “Il progetto del blog tour parte da un'idea condivisa con Giorgia de La Valigia di Pimpi. Questo inverno stavo studiando per un corso sulla promozione del territorio e confrontandomi con Giorgia, blogger e social media manager mi presenta un progetto di promozione turistica e di storyrelling che poi è diventato #vivimilanomarittima. Ho pensato subito che potesse essere una bellissima opportunità per raccontare il nostro territorio che non è esclusivamente spiaggia o movida”.

“#vivimilanomarittima rappresenta la possibilità di vivere esperienze interessanti legate alla natura, alla pineta, alle saline fino all'entroterra, ma anche l’approfondimento di cultura, storia, benessere termale e buon cibo. Incontreremo salinari, azdore e tanto tanto altro - continua Alessandra Cellini - Milano Marittima è tutto questo e il nostro blog tour offrirà l'opportunità di farlo vivere ai local blogger selezionati che racconteranno le loro esperienze ed emozioni prima sui social poi sui blog. I blogger saranno i nostri protagonisti e vivranno in prima persona ogni angolo di questo meraviglioso territorio”.