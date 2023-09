Far conoscere il territorio agli eredi di chi è emigrato: nasce "Faenza On Demand"

Mettere in relazione Faenza e la Romagna faentina con itinerari del turismo delle radici, per permettere agli emiliano-romagnoli nel mondo, potenziali turisti di ritorno, di conoscere la storia dei propri discendenti. E' online il portale “Faenza On demand: turismo di ritorno tra tradizioni cultura e radici nel territorio della Romagna Faentina”, sito che permette di vistare in maniera virtuale, ma anche creando itinerari da fruire poi in presenza i luoghi dove sono nati o sono cresciuti gli antenati dei romagnoli emigrati, scoprendo nuove forme di cultura e tradizioni legate alla vita rurale, all’artigianato e all’enogastronomia e il saper fare di quei luoghi.

La piattaforma: come funziona

Il progetto Faenza on Demand (www.faenzaondemand.it) ha visto il coinvolgimento di attori del territorio esperti di tradizioni locali per la produzione di contenuti e video ed è partito in prima analisi da una ricerca dell’offerta culturale e delle tradizioni tipiche del territorio della Romagna Faentina da parte degli specialisti che operano nei Servizi Cultura e Turismo dell’Unione della Romagna Faentina (URF), che hanno svolto un’analisi per definire quale fosse la modalità di fruizione migliore per raccontare le peculiarità dei sei Comuni dell'Unione ai potenziali turisti di ritorno.

La modalità prescelta è stata quella on demand, ispirata cioè alle piattaforme di streaming online di film, serie televisive e altri contenuti d'intrattenimento. La piattaforma ricalcherà in un certo modo il principio di queste piattaforme digitali che, grazie a filtri e suggerimenti basati sui contenuti precedentemente scelti, offrirà all’utente un itinerario su misura, in base ai suoi bisogni e a ciò che vorrebbe scoprire del territorio. Come avviene dopo la visione di un film in streaming, la piattaforma suggerisce altri contenuti in base alla tematica prescelta (scoperta di luoghi naturalistici, tradizioni rurali, enogastronomia e così via) affinché il turista diventi fruitore e custode della sua storia familiare, ma anche di raccolta di sfumature e racconti fatti di relazioni umane che altrimenti andrebbero perse. L’utente sarà poi libero di visionare i contenuti suggeriti dalla piattaforma o muoversi in libertà proprio come avviene quando si scopre un nuovo territorio, dove c’è chi sceglie itinerari e ben precisi e chi invece si lascia guidare dall’istinto così come spesso avviene quando si arriva in un territorio sconosciuto, o sceglie in corso d’opera il proprio itinerario perché incuriosito da altri percorsi.

La piattaforma è semplice e immediata: in homepage si trovano tutte le varie tappe e scorrendo dal menu a tendina sarà possibile selezionare direttamente l’itinerario di interesse. Viceversa, al termine del-la consultazione di ogni elemento (testo, video o immagini), sarà la piattaforma stessa a suggerire altri contenuti in linea con quel tema. L’utente potrà così decidere se seguire le indicazioni oppure lasciarsi guidare dall’istinto. L’obiettivo è quello di raccontare e informare l’utente, ma anche di fornire spunti da cui partire qualora volesse in futuro organizzare una visita in presenza.

Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo - che opera all’interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna - istituzione di rappresentanza dell’esperienza migratoria regionale, strumento della Regione per l’attivazione degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo, attraverso il Bando della Consulta per progetti presentati da Enti locali e APS dell’Emilia-Romagna legato alla L.R. 5/2015 (anno 2022) e ideato dal Settore Cultura Turismo Sport e Politiche internazionali del Comune di Faenza / URF.