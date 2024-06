Attori amatoriali in scena diventano "Re per una notte" per beneficenza

Un gruppo di attori volontari sul palco per sostenere un progetto di autonomia abitativa per persone con disabilità. Vanno avanti le sessioni di prove dello spettacolo "Re per una notte", iniziativa ideata e coordinata da Zagor Borghesi, attore, comico e scrittore, con la collaborazione di Fabio Marzufero. La data fissata per andare in scena è quella di venerdì 11 ottobre, all 21, al Teatro Rasi di Ravenna. In una serata di raccolta fondi che sarà condotta da Valery Maniscalco.

L'obiettivo è quello di sostenere il progetto "Durante e dopo di noi", con una iniziativa mirata a creae un centro socio-riabilitativo al fine di promuovere l'autonomia abitativa di persone con disabilità. Una realtà che sarà ospitata nei locali dell'ex Casa del Clero di via Don Angelo Lolli, a Ravenna. Grazie al coordinamento della cooperativa "La Pieve", del presidente Ivo Baldrati e del suo vice Christian Rivalta, saranno organizzate attività assistenziali e sanitarie, training educativi e riabilitativi, ma anche iniziativa sportive e culturali, sia individuali che di gruppo.

Il nuovo centro avrà inoltre al suo interno un servizio di ristorazione tramite cucina interna, con menù controllati da dietologi e personalizzati in base alle esigenze specifiche; lavanderia, guardaroba e pulizia degli ambienti, comuni e individuali, gestito con attrezzature e modalità operative professionali, ma anche con il coinvolgimento degli ospiti e nel rispetto delle loro abitudini di vita; servizio di trasporti con mezzi e personale della cooperativa, per garantire tutte le attività programmate e sostenere le relazioni esterne degli ospiti.