Il gelato meno costoso d'Italia? Si può gustare sulle spiagge di Ravenna

Va alle spiagge ravennati la palma di posto migliore in Italia dove mangiare un gelato buono ed economico. A rivelarlo è uno studio della piattaforma tedesca Omio, che si occupa di prenotazioni di viaggi in treno, autobus e aereo. In Italia, come rileva l'analisi, il costo medio a pallina, in spiaggia, è di 2,71 euro. Sul nostro litorale, invece, il prezzo è di due euro. A seguire San Vito lo Capo, a 2,30 euro, Marina Piccola a Capri e Sansone sull'isola d'Elba entrambe a 2,50 euro.

Le spiagge italiane dove il gelato costa di più sono quelle della vicina Rimini (3 euro a pallina), quella di Marina Grande di Positano e quella di Tropea (3,50 euro). Tra le mete turistiche europee, come rileva l'analisi, l'Italia è comunque tra le meno 'convenienti' da questo punto di vista, stabilendosi al 16esimo posto in una graduatoria guidata dalla Turchia, dove il costo medio di una pallina è 47 centesimi, con il record di gelato più economico stabilito da Alanya dove una pallina di gelato costa 12 centesimi.

Completano il podio delle mete convenienti altre due località turche: Amasra sul Mar Nero con circa 0,28 euro a porzione e Bodrum con 0,49 euro. Le destinazioni che offrono una pallina di gelato a meno di un euro includono Formentera in Spagna, Tirana in Albania, Gold Beach in Bulgaria, Agadir in Marocco, la penisola di Hel sul Mar Baltico in Polonia e Side, ancora in Turchia.

In tutta Europa, il gelato più costoso si trova in Francia. In media, una pallina di gelato costa 3,30 euro nelle regioni balneari francesi. I visitatori di Tolone devono spendere almeno 4,70 euro per un gelato, mentre i prezzi sono più bassi in Corsica e in Bretagna, dove una pallina di gelato costa circa 2,50 euro. In totale sono state analizzate 75 spiagge europee.