I dj suonano gratis per la riapertura dello storico locale dopo l'alluvione

Per un momento sembrava quasi non dovesse più riaprire. E invece da giovedì 20 luglio lo storico Spider di Faenza torna in attività con una delle serate classiche della sua tradizione, dedicata alla musica techno. Una ripartenza, quella voluta dal proprietario Fabrizio Girelli, che vedrà protagonista dalle 21 il Soundwawes della Pmmstaff, realtà attiva in Emilia-Romagna dal 2018 che organizza feste techno in diverse zone della regione, con un repertorio che parte dagli anni '90 fino alle sonorità contemporanee.

Lo Spider si trova in via Renaccio vicino al ponte delle Grazie. È stato completamente sommerso dalla piena del 17 maggio e ha avuto danni notevoli. Ha attivato una campagna di raccolta fondi su GoFoundMe ottenendo diverse donazioni e ha avuto supporto da tanti volontari. "D'altronde - spiega Marzia Salvatori, promoter di Pmmstaff - è parte importante di Faenza. Io stessa lo frequento da almeno trent'anni".

Marzia, insieme al resto della Pmmstaff, si è messa a disposizione di Girelli e dello Spider per collaborare alla riapertura. "Non appena abbiamo saputo che voleva ripartire proprio con uno dei giovedì sera dedicati alla techno gli abbiamo chiesto di poter dare una mano. Con lo Spider lavoriamo da tanto tempo e ci tenevamo a fare qualcosa". Infatti si sono offerti di suonare gratuitamente. "Non volevamo nessun compenso e abbiamo sfruttato i nostri contatti per diffondere in maniera capillare la notizia della riapertura".

Iniziativa replicata anche per un altro locale alluvionato, il Lago di Riviera a Borgo Tossignano, vicino Imola. "Vogliamo essere vicini - riprende Marzia - a quelle realtà che da sempre apprezzano il nostro format musicale, aumentandone la visibilità dopo quello che hanno passato". Anche Marzia e il suo compagno Patrik Dragoni, fondatore della Pmmstaff management, hanno subito le conseguenze dell'alluvione. "Noi abitiamo a Lugo in una casa al primo piano e per fortuna abbiamo avuto danni solo nel garage, finito sott'acqua. Abbiamo perso tanti ricordi, ma almeno conserviamo un tetto sopra la testa. A differenza di tanti nostri vicini di casa", ricorda Marzia.

Adesso però, con la sua energia, quella del suo compagno e del resto della Pmmstaff tornano in pista. Insieme a Marzia e suo marito Patrik, in arte 'Dj Pax', fanno parte del gruppo Nevio Melari, 'Dj NevioM', dj resident negli anni '90, tra gli altri, del Cellophane di Rimini e Lorenzo Carmonini, conosciuto come 'Dj Masterfire', protagonista delle serate 'Menhir' di musica techno al Piro Piro di Imola a fine anni '90. Il supporto tecnico è a cura di Valeria Pasini, moglie di Dj Masterfire.