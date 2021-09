Fra storia, eccellenze gastronomiche e percorsi naturali: due borghi ravennati in onda su Sky

Martedì alle 22.30, sul canale 511 (BFC Forbes) di Sky arriva il sesto episodio della nuova stagione di “Una gita fuoriporta”, la serie tv che racconta le località dallo straordinario fascino, di quell’Italia che ha voglia di ripartire, di far emozionare e di essere raccontata con i suoi paesaggi mozzafiato, attraverso la storia, l’arte e la bellezza, in un incredibile viaggio fra sostenibilità, curiosità ed eccellenze di ciascun luogo. Nel nuovo episodio il conduttore David Romano presenterà l’incantevole comprensorio collinare di Riolo Terme, Casola Valsenio ed il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Natura, arte e storia in un mix perfetto per scoprire percorsi naturalistici e nuove forme di turismo sostenibili come ciclovie, sentieri ed attività all’aria aperta.

Il iaggio inizierà dalla Rocca di Riolo Terme con David Romano e Francesca Fabbrica nei panni di Caterina Sforza; non mancherà una tappa nell’antico stabilimento termale di Riolo con Gianmarco Lanzoni. Ci si sposta, poi, a Casola Valsenio dove ci sarà Stefania Baldassarri di Imola Faenza Tourism Company, e una visita alla Casa-Museo dedicata ad Alfredo Oriani. Segue un'escursione speleologica nella Grotta Tanaccia con Veronica Chiarini, Guida Spleologica del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Si passa poi alle principali attrazioni turistiche del luogo come il Giardino Delle Erbe e l’Abbazia di Valsenio. Non solo paesaggi e monumenti, ma si andrà anche alla scoperta di alcune eccellenze enogastronomiche del territorio.